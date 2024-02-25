Йосси Бенаюн: нынешний «Челси» — это родитель, перекормивший дочь сладким

Бывший крайний нападающий «Челси» Йосси Бенаюн поделился мнением о текущем положении лондонского клуба.

«С тех пор как из клуба ушёл Роман Абрамович, ситуация в нём стала очень сложной. Это всё равно что отвести свою дочь в кондитерскую, купить ей всё, что она хочет, а потом у неё будет болеть живот из-за сладкого.

Тот факт, что у вас есть деньги, не означает, что вы должны покупать всё подряд. Необходимо выстраивать команду, но сейчас они сбиты с пути. Должна быть чёткая идея, спортивный директор, которому вы будете доверять. Если вместо этого будет множество мнений, то всё потеряно», — приводит слова Бенаюна Daily Mail.

Напомним, Бенаюн являлся игроком «Челси» с 2010 по 2013 год. За этот период он принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.