Валерий Непомнящий: победа в Суперкубке Китая — большая заслуга Слуцкого

Российский специалист Валерий Непомнящий прокомментировал завоевание Суперкубка Китая командой «Шанхай Шэньхуа», которую возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий.

«Это большая заслуга Слуцкого. Для этого надо было, чтобы на предсезонном сборе игроки поверили в то, что будет предлагать им Слуцкий. Что они и сделали. Эта победа даст ему больше баллов в отношениях с командой. Если бы он проиграл, путь был бы тернистым в Китае. Если начинать с победы, то обстановка спокойнее. А это очень важно для Слуцкого», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, прошедший матч стал первой официальной игрой Слуцкого в качестве главного тренера китайской команды. «Шанхай Шэньхуа» обыграл «Шанхай Порт» со счётом 1:0.