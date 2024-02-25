Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Непомнящий: победа в Суперкубке Китая — большая заслуга Слуцкого

Валерий Непомнящий: победа в Суперкубке Китая — большая заслуга Слуцкого
Аудио-версия:
Комментарии

Российский специалист Валерий Непомнящий прокомментировал завоевание Суперкубка Китая командой «Шанхай Шэньхуа», которую возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий.

«Это большая заслуга Слуцкого. Для этого надо было, чтобы на предсезонном сборе игроки поверили в то, что будет предлагать им Слуцкий. Что они и сделали. Эта победа даст ему больше баллов в отношениях с командой. Если бы он проиграл, путь был бы тернистым в Китае. Если начинать с победы, то обстановка спокойнее. А это очень важно для Слуцкого», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, прошедший матч стал первой официальной игрой Слуцкого в качестве главного тренера китайской команды. «Шанхай Шэньхуа» обыграл «Шанхай Порт» со счётом 1:0.

Материалы по теме
«Горжусь». Дзюба отреагировал на первый трофей Слуцкого в Китае
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android