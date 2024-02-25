Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Спартака» Петкович: лучшая команда РПЛ — «Зенит»

Экс-игрок «Спартака» Петкович: лучшая команда РПЛ — «Зенит»
Комментарии

Бывший защитник московского «Спартака» Марко Петкович назвал санкт-петербургский «Зенит» лучшей командой Российской Премьер-Лиги.

«Русский чемпионат изменился… Думаю, лучшая команда – «Зенит». Нет болельщиков на стадионе. Очень много болельщиков, как всегда было на «Спартаке». Они были очень сильны этим в России. Хотел бы вернуться в Россию? Конечно, 100 процентов. Я бы хотел. Возможно ли это сейчас? Спрашивайте там, в клубе (смеётся). Почему нет? Ещё время будет. 100 процентов шесть=семь лет», — сказал Петкович.

Напомним, Марко Петкович выступал за «Спартак» с 2017 по 2019 год. В данный момент «Зенит» находится на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу. Команда Сергея Семака набрала 36 очков после 18 матчей.

Материалы по теме
Экс-игрок «Спартака» Петкович: в сезоне-2017/2018 так тупо проиграли чемпионат России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android