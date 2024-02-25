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«Ювентус» одержал победу над «Фрозиноне» благодаря голу на 90+5-й минуте

«Ювентус» одержал победу над «Фрозиноне» благодаря голу на 90+5-й минуте
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Сегодня, 25 февраля состоялся матч 26-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором сыграли «Ювентус» и «Фрозиноне». Игра прошла в Турине (Италия) на стадионе «Альянц». Встречу обслуживала бригада судей во главе с Антонио Рапуано. Стартовый свисток прозвучал в 14:30 по московскому времени. Игра завершилась победой хозяев — 3:2.

Италия - Серия А . 26-й тур
25 февраля 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
3 : 2
Фрозиноне
Фрозиноне
1:0 Влахович – 3'     1:1 Хеддира – 14'     1:2 Брешианини – 27'     2:2 Влахович – 32'     3:2 Ругани – 90+5'    

На 3-й минуте Душан Влахович открыл счёт на табло – серб забил с передачи Уэстона Маккенни. Через 11 минут Валид Хеддира после ассиста Надира Цортеа восстановил равновесие на табло.

На 27-й минуте Марко Брешианини вывел вперёд «Фрозиноне». Но пять минут спустя Влахович с паса всё того же Маккенни сравнял счёт.

На 90+5-й минуте туринцы благодаря голу Даниэле Ругани вырвали победу. Отметим, что голевую передачу ему отдал Влахович.

«Ювентус» набрал 57 очков. Туринский клуб после 26 матчей Серии А занимает второе место в турнирной таблице. «Фрозиноне» с 23 очками идёт на 15-й строчке.

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