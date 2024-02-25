«Ювентус» одержал победу над «Фрозиноне» благодаря голу на 90+5-й минуте

Сегодня, 25 февраля состоялся матч 26-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором сыграли «Ювентус» и «Фрозиноне». Игра прошла в Турине (Италия) на стадионе «Альянц». Встречу обслуживала бригада судей во главе с Антонио Рапуано. Стартовый свисток прозвучал в 14:30 по московскому времени. Игра завершилась победой хозяев — 3:2.
На 3-й минуте Душан Влахович открыл счёт на табло – серб забил с передачи Уэстона Маккенни. Через 11 минут Валид Хеддира после ассиста Надира Цортеа восстановил равновесие на табло.
На 27-й минуте Марко Брешианини вывел вперёд «Фрозиноне». Но пять минут спустя Влахович с паса всё того же Маккенни сравнял счёт.
На 90+5-й минуте туринцы благодаря голу Даниэле Ругани вырвали победу. Отметим, что голевую передачу ему отдал Влахович.
«Ювентус» набрал 57 очков. Туринский клуб после 26 матчей Серии А занимает второе место в турнирной таблице. «Фрозиноне» с 23 очками идёт на 15-й строчке.
- 25 февраля 2024
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