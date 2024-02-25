Экс-спортдир ЦСКА — Чалову: держись за ЦСКА, а остальным говори нет

Бывший спортивный директор ЦСКА Валерий Четверик дал совет нападающему армейцев Фёдору Чалову.

«У Гинера был такой принцип: нет желания играть за ЦСКА, за семью — не играй. Если нет желания, Чалову не нужно ездить на переговоры в Москву из Турции. Ты хочешь играть или нет? Держись за ЦСКА, а остальным говори нет. Но если Чалова позовут «Реал», «Манчестер», «Бавария» и так далее, то Гинер сам его поведёт туда. А сейчас ему не надо никуда, пусть здесь играет. Есть пример — Игорь Акинфеев», — сказал Валерий Четверик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Чалов принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн. Контракт форварда с армейцами истекает в конце этого года.