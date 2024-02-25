Экс-спортдир ЦСКА: Гинер и его команда — люди, которые утром говорят, а вечером делают

Бывший спортивный директор ЦСКА Валерий Четверик высказался о президенте армейцев Евгении Гинере.

«Евгений Гинер — это европейский уровень. Беседуя с ним очень давно, я знал, где будет клуб через два-три года. Как итог — 2005 год и Кубок УЕФА. Это была новая веха развития российского футбола. Первые в России! Это было достигнуто не шараханьем и огромными тратами, а поступательно. Недавно был в офисе ЦСКА, меня очень приятно встретил Евгений Леннорович. Это Европа! Люблю людей, которые утром говорят, а вечером делают. Это Гинер и его команда», — сказал Валерий Четверик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Гинер возглавил армейский клуб в 2001 году. С тех пор под его руководством ЦСКА выиграл один раз Кубок УЕФА, шесть раз – чемпионат России, восемь раз – Кубок России и семь раз – Суперкубок России.