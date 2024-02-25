«Монако» вырвал победу у «Ланса» в драматичном матче, Головин провёл на поле всю игру

Завершился матч 23-го тура французской Лиги 1 между «Лансом» и «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин. Встреча прошла на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе (Франция). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Монако» одержал победу со счётом 3:2.

Первый мяч был забит на 19-й минуте игры, когда Фоларин Балогун открыл счёт и вывел монегасков вперёд. На 30-й минуте Такуми Минамино увеличил преимущество гостей. Сразу после этого нападающий «Ланса» Элье Ваи отыграл один мяч.

На 77-й минуте хозяевам удалось сравнять счёт благодаря голу Уэсли Саида. Уже в компенсированное время второго тайма Минамино забил победный мяч монегасков. Отметим, что россиянин Александр Головин провёл на поле всю игру.

Благодаря этой победе «Монако» поднялся на третью строчку турнирной таблицы чемпионата Франции по футболу с 41 очком в 23 играх. «Ланс» находится на шестой позиции, набрав 36 очков после аналогичного количества встреч.