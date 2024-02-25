Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Монако» вырвал победу у «Ланса» в драматичном матче, Головин провёл на поле всю игру

«Монако» вырвал победу у «Ланса» в драматичном матче, Головин провёл на поле всю игру
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 23-го тура французской Лиги 1 между «Лансом» и «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин. Встреча прошла на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе (Франция). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Монако» одержал победу со счётом 3:2.

Франция - Лига 1 . 23-й тур
25 февраля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
2 : 3
Монако
Монако
0:1 Балогун – 19'     0:2 Минамино – 30'     1:2 Ваи – 31'     2:2 Саид – 77'     2:3 Минамино – 90+2'    

Первый мяч был забит на 19-й минуте игры, когда Фоларин Балогун открыл счёт и вывел монегасков вперёд. На 30-й минуте Такуми Минамино увеличил преимущество гостей. Сразу после этого нападающий «Ланса» Элье Ваи отыграл один мяч.

На 77-й минуте хозяевам удалось сравнять счёт благодаря голу Уэсли Саида. Уже в компенсированное время второго тайма Минамино забил победный мяч монегасков. Отметим, что россиянин Александр Головин провёл на поле всю игру.

Благодаря этой победе «Монако» поднялся на третью строчку турнирной таблицы чемпионата Франции по футболу с 41 очком в 23 играх. «Ланс» находится на шестой позиции, набрав 36 очков после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица Лиги 1
Календарь Лиги 1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android