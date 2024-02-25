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«Наполи» упустил победу в матче Серии А с «Кальяри»

«Наполи» упустил победу в матче Серии А с «Кальяри»
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Завершился матч 26-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Кальяри» и «Наполи». Команды играли на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Лукой Пайретто. Итоговый результат — 1:1.

Италия - Серия А . 26-й тур
25 февраля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
1 : 1
Наполи
Неаполь
0:1 Осимхен – 66'     1:1 Лувумбу – 90+6'    

На 66-й минуте отличился нападающий «Наполи» Виктор Осимхен. Ему ассистировал Джакомо Распадори. Хозяева отыгрались усилиями ангольского нападающего Зиту Лувумбу на 90+6-й минуте. Голевая передача на счету Альберто Доссены.

«Наполи» занимает девятое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 37 очков после 25 матчей. «Кальяри» находится на предпоследней, 19-й строчке, заработав 20 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет миланский «Интер» (63).

Турнирная таблица Серии А
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