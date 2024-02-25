«Айнтрахт» сыграл вничью с «Вольфсбургом», сравняв счёт в компенсированное время

На стадионе «Дойче Банк Парк» во Франфуркте завершился матч 23-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Айнтрахт» принимал «Вольфсбург». Матч начался в 17:30 по московскому времени. Итоговый результат — 2:2.

Уже в первые 15 минут команды обменялись забитыми мячами. На гол Максанса Лакруа «Айнтрахт» ответил точным ударом Филипап Макса. На 36-й минуте Кевин Бехренс вновь вывел гостей вперёд. Уже в компенсированное время Омар Мармуш вновь сделал счёт ничейным — 2:2.

После 23 матчей «Айнтрахт» идёт на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в своём активе 34 очка. «Вольфсбург» идёт 12-м — 25 очков.

В следующем туре «Айнтрахт» на выезде встретится с «Хаденхаймом». «Вольфсбург» дома сыграет со «Штутгартом».