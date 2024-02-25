«Айнтрахт» сыграл вничью с «Вольфсбургом», сравняв счёт в компенсированное время
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На стадионе «Дойче Банк Парк» во Франфуркте завершился матч 23-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Айнтрахт» принимал «Вольфсбург». Матч начался в 17:30 по московскому времени. Итоговый результат — 2:2.
Германия - Бундеслига . 23-й тур
25 февраля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
2 : 2
Вольфсбург
Вольфсбург
0:1 Лакруа – 2' 1:1 Макс – 14' 1:2 Бехренс – 36' 2:2 Мармуш – 90+2'
Уже в первые 15 минут команды обменялись забитыми мячами. На гол Максанса Лакруа «Айнтрахт» ответил точным ударом Филипап Макса. На 36-й минуте Кевин Бехренс вновь вывел гостей вперёд. Уже в компенсированное время Омар Мармуш вновь сделал счёт ничейным — 2:2.
После 23 матчей «Айнтрахт» идёт на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в своём активе 34 очка. «Вольфсбург» идёт 12-м — 25 очков.
В следующем туре «Айнтрахт» на выезде встретится с «Хаденхаймом». «Вольфсбург» дома сыграет со «Штутгартом».
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