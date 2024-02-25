Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Айнтрахт» сыграл вничью с «Вольфсбургом», сравняв счёт в компенсированное время

«Айнтрахт» сыграл вничью с «Вольфсбургом», сравняв счёт в компенсированное время
Комментарии

На стадионе «Дойче Банк Парк» во Франфуркте завершился матч 23-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Айнтрахт» принимал «Вольфсбург». Матч начался в 17:30 по московскому времени. Итоговый результат — 2:2.

Германия - Бундеслига . 23-й тур
25 февраля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
2 : 2
Вольфсбург
Вольфсбург
0:1 Лакруа – 2'     1:1 Макс – 14'     1:2 Бехренс – 36'     2:2 Мармуш – 90+2'    

Уже в первые 15 минут команды обменялись забитыми мячами. На гол Максанса Лакруа «Айнтрахт» ответил точным ударом Филипап Макса. На 36-й минуте Кевин Бехренс вновь вывел гостей вперёд. Уже в компенсированное время Омар Мармуш вновь сделал счёт ничейным — 2:2.

После 23 матчей «Айнтрахт» идёт на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в своём активе 34 очка. «Вольфсбург» идёт 12-м — 25 очков.

В следующем туре «Айнтрахт» на выезде встретится с «Хаденхаймом». «Вольфсбург» дома сыграет со «Штутгартом».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android