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Владимир Быстров: дайте Мостовому тренировать «Спартак». Обосрётся — уберут

Владимир Быстров: дайте Мостовому тренировать «Спартак». Обосрётся — уберут
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Бывший футболист московского «Спартака» Владимир Быстров заявил, что доверил бы Александру Мостовому тренировать красно-белых.

«Я бы доверил Александру Мостовому тренировать «Спартак». Пусть пробует, почему нет? Если обосрётся — уберут. Дайте ему шанс тренировать «Спартак».

В «Спартаке» тренер — это психолог. Ты думаешь, он там бегает за всеми? У него 25 помощников и 30 человек, которые всем занимаются. Это суперклуб! В таких клубах работать — одно удовольствие. Вот команда тебе — лепи», — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

После завершения первой части Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» набрал 30 очков и на данный момент занимает пятое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.

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