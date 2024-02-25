«Интер» разгромил «Лечче» в матче 26-го тура Серии А

Завершился матч 26-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Лечче» и «Интер». Команды играли на стадионе «Виа Дель Маре» в Лечче (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Довери. «Интер» одержал победу со счётом 4:0.

На 15-й минуте счёт открыл нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. Ему ассистировал Кристьян Аслани. На 54-й минуте полузащитник Давиде Фраттези с передачи Алексиса Санчеса забил второй мяч гостей. Через три минуты Лаутаро Мартинес оформил дубль. Окончательный счёт на 68-й минуте установил защитник Стефан де Врей — 4:0.

«Интер» занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 66 очков после 25 матчей. «Лечче» находится на 14-й строчке, заработав 24 очка.