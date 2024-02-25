Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер» разгромил «Лечче» в матче 26-го тура Серии А

«Интер» разгромил «Лечче» в матче 26-го тура Серии А
Комментарии

Завершился матч 26-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Лечче» и «Интер». Команды играли на стадионе «Виа Дель Маре» в Лечче (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Довери. «Интер» одержал победу со счётом 4:0.

Италия - Серия А . 26-й тур
25 февраля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Лечче
Лечче
Окончен
0 : 4
Интер М
Милан
0:1 Мартинес – 15'     0:2 Фраттези – 54'     0:3 Мартинес – 56'     0:4 де Врей – 67'    

На 15-й минуте счёт открыл нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. Ему ассистировал Кристьян Аслани. На 54-й минуте полузащитник Давиде Фраттези с передачи Алексиса Санчеса забил второй мяч гостей. Через три минуты Лаутаро Мартинес оформил дубль. Окончательный счёт на 68-й минуте установил защитник Стефан де Врей — 4:0.

«Интер» занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 66 очков после 25 матчей. «Лечче» находится на 14-й строчке, заработав 24 очка.

Турнирная таблица Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android