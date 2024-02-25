Клопп: сейчас у нас нет состава на матч с «Саутгемптоном», основа будет восстанавливаться

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал расписание матчей в Англии.

«У нас сейчас нет состава на среду. Парни, которые вышли сегодня на замену, возможно, сыграют ещё раз, остальные будут восстанавливаться в понедельник.

Я люблю эту страну до мозга костей, но график не располагает к большим победам. Мы увидим, какую цену нам придётся заплатить, но мы боремся за все трофеи, а потом посмотрим, что будет дальше.

Так или иначе, против «Саутгемптона» будет команда в футболках «Ливерпуля», — приводит слова Клоппа BBC.

Напомним, сегодня, 25 февраля, состоялся финальный матч Кубка лиги, в котором встречались «Челси» и «Ливерпуль». Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, Англия. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу мерсисайдцев.