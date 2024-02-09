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Роналду подтёрся шарфом «Аль-Хиляля» и кинул его фанатам соперника. Видео

Роналду подтёрся шарфом «Аль-Хиляля» и кинул его фанатам соперника. Видео
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на поведение болельщиков «Аль-Хиляля» (0:2) в товарищеском матче. Фанаты соперника при каждом касании мяча португальца скандировали имя Лионеля Месси. Когда Роналду уходил в подтрибунное помещение, болельщики «Аль-Хиляля» забросали его клубными шарфами. Криштиану поднял один из них, засунул его в трусы, подтёрся и бросил обратно в сторону фанатов соперника.

Роналду подтёрся шарфом «Аль-Хиляля» и бросил его фанатам. Видео:

Напомним, ранее «Аль-Наср» разгромил «Интер Майами» со счётом 6:0 в товарищеском матче. Роналду не принимал участия в этой встрече. Месси, в свою очередь, вышел на поле на последних минутах.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 24 гола и 11 результативных передач. Он выступает за «Аль-Наср» с 2023 года.

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