Вагнер Лав рассказал о своих взаимоотношениях с президентом ЦСКА Евгением Гинером

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал о своих взаимоотношениях с президентом московского клуба Евгением Гинером.

«Гинер был особенным для меня президентом. Он относился ко мне с большим уважением, у нас были отношения как у отца с сыном. За годы совместной работы у нас всегда сохранялись прекрасные отношения.

Как я его называю, когда мы общаемся? Сеньор, папа. Но точно не «президент». У нас всегда были хорошие отношения, как у близких людей. Поэтому я часто к нему обращался не как к президенту, а как к отцу», — сказал Вагнер Лав в выпуске YouTube-канала Nobel.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. В составе красно-синих Лав трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок страны, Суперкубок и Кубок УЕФА.