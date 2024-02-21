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Вагнер Лав назвал символическую сборную из одноклубников по ЦСКА

Вагнер Лав назвал символическую сборную из одноклубников по ЦСКА
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Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав составил символическую сборную из бывших партнёров по московскому клубу.

«Акинфеев, Красич, Василий Березуцкий, Игнашевич, Жирков, Дуду, Рахимич, Дзагоев, Карвальо, я и Жо», — сказал Вагнер Лав в выпуске YouTube-канала Nobel.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. В составе красно-синих Лав трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок страны, Суперкубок и Кубок УЕФА. Бразильский форвард провёл в чемпионате России 169 матчей, забив в них 85 голов и сделал 38 результативных передач. Также Вагнер занимает вторую строчку в списке лучших бомбардиров армейцев за всю историю со 124 голами. Уступает он лишь Григорию Федотову (137 голов).

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