Алекс Фергюсон заработал более € 1 млн на скачках в Саудовской Аравии

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон заработал серьёзную сумму на скачках в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, 82-летний Фергюсон вместе с другими инвесторами владеет конюшней, в которую входит жеребец по кличке Spirit Dancer. Он выиграл престижный турнир в Эр-Рияде. Таким образом, Фергюсон заработал порядка € 1,1 млн благодаря данной победе.

Напомним, сэр Алекс Фергюсон возглавлял манкунианцев с 1986 по 2013 год. За этот период «Манчестер Юнайтед» 13 раз становился чемпионом Англии, пять раз выигрывал Кубок Англии, четыре раза завоёвывал Кубок английской лиги, десять раз выигрывал Суперкубок Англии, дважды становился обладателем Лиги чемпионов. В общей сложности под руководством шотландского специалиста «красные дьяволы» провели 1476 матчей во всех турнирах.

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