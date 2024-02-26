«ПСЖ» забил свой самый поздний гол в истории Лиги 1 за всё время сбора статистики

«ПСЖ» в матче 23-го тура Лиги 1 сыграл вничью с «Ренном» (1:1). Команда Луиса Энрике сравняла счёт усилиями португальского форварда Гонсалу Рамуша, который забил мяч в сетку ворот гостей с пенальти на 90+7-й минуте игры.

Таким образом, этот гол стал самым поздним в истории выступлений «ПСЖ» в Лиге 1 с момента начала сбора подробных статистических данных (с сезона 2006/2007). На момент гола табло показывало 96 минут 12 секунд.

На данный момент после 23 сыгранных матчей французской Лиги 1 «ПСЖ» является лидером чемпионата с 55 набранными очками. «Ренн» после такого же количества проведённых игр располагается на седьмом месте с 35 очками. Ближайшим преследователем парижан является «Брест» с 43 очками.

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