Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттихад — Аль-Вахда. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» забил свой самый поздний гол в истории Лиги 1 за всё время сбора статистики

«ПСЖ» забил свой самый поздний гол в истории Лиги 1 за всё время сбора статистики
Аудио-версия:
Комментарии

«ПСЖ» в матче 23-го тура Лиги 1 сыграл вничью с «Ренном» (1:1). Команда Луиса Энрике сравняла счёт усилиями португальского форварда Гонсалу Рамуша, который забил мяч в сетку ворот гостей с пенальти на 90+7-й минуте игры.

Франция - Лига 1 . 23-й тур
25 февраля 2024, воскресенье. 19:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 1
Ренн
Ренн
0:1 Гуири – 33'     1:1 Рамуш – 90+7'    

Таким образом, этот гол стал самым поздним в истории выступлений «ПСЖ» в Лиге 1 с момента начала сбора подробных статистических данных (с сезона 2006/2007). На момент гола табло показывало 96 минут 12 секунд.

На данный момент после 23 сыгранных матчей французской Лиги 1 «ПСЖ» является лидером чемпионата с 55 набранными очками. «Ренн» после такого же количества проведённых игр располагается на седьмом месте с 35 очками. Ближайшим преследователем парижан является «Брест» с 43 очками.

Материалы по теме
Тренер «ПСЖ» Энрике: мы привыкли играть без Килиана Мбаппе
Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1

Фанаты «ПСЖ» напали на болельщиков «Ньюкасла» в пабе Парижа:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android