Тренер «ПСЖ» Энрике: мы привыкли играть без Килиана Мбаппе

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике после матча 23-го тура французской Лиги 1 с «Ренном» (1:1) заявил, что команда привыкла играть без нападающего Килиана Мбаппе.

«Должно быть, мы привыкли играть без Килиана Мбаппе», — приводит слова Энрике аккаунт Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в этой игре Мбаппе появился на поле с первых минут и был заменён на 65-й. Португальский нападающий Гонсало Рамуш забил мяч на последней минуте, реализовав пенальти, и принёс парижанам ничью.

Ранее сообщалось, что 25-летний Килиан Мбаппе согласовывает последние детали контракта с мадридским «Реалом». Соглашение вступит в силу 1 июля 2024 года. Руководство «сливочных» хочет завершить подписание контракта с Мбаппе в ближайшие недели, но объявит о его переходе только после завершения сезона.