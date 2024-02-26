Габулов: РФС старается делать всё, чтобы влияния судей на результат не было

Бывший вратарь «Динамо» и сборной России Владимир Габулов прокомментировал новость о том, что арбитры РПЛ и Кубка России начнут публично объявлять свои решения, принятые после вмешательства VAR.

«РФС старается делать всё, чтобы арбитраж был максимально объективным, чтобы не было возможности влияния на результат со стороны судейского корпуса. Объявление решений VAR по стадиону и в трансляциях сделает судейство более прозрачным. Но меня больше интересует вопрос тех эпизодов, в которые VAR не вмешивается. Это не более серьёзная проблема, но этому тоже нужно уделять внимание», — сказала Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, сегодня, 26 февраля, Российский футбольный союз (РФС) примет участие в судейском эксперименте ФИФА и Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ). Слова судей будут транслироваться на весь стадион и в телевизионный эфир.