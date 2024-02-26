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Черчесов: и Сербия, и Парагвай — хорошие сборные, не чета Кубе

Черчесов: и Сербия, и Парагвай — хорошие сборные, не чета Кубе
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Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил будущих соперников национальной команды. Напомним, в мартовскую международную паузу подопечные Валерия Карпина сыграют с Сербией и Парагваем.

«Сборная функционирует, это хорошо. Тем более в наше время. И Сербия, и Парагвай – хорошие сборные, не чета Кубе, с которой мы последний раз играли. Я рад, март – это начало сезона, поэтому хочется, чтобы сборная сыграла и выиграла, людям доставила удовольствие», — приводит слова Черчесова «РИА Новости Спорт».

Сборные России и все российские команды отстранены от международных турниров с февраля 2022 года из-за ситуации на Украине. Отметим, что с 2016 по 2021 год Черчесов возглавлял сборную России. Последним местом работы специалиста является венгерский «Ференцварош».

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