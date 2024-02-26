Арбитры РПЛ продемонстрировали, как будут объявлять свои решения на весь стадион

Судьи, обслуживающие матчи Российской Премьер-Лиги, наглядно продемонстрировали, как будут объявлять свои решения, принятые после вмешательства VAR, на весь стадион.

Напомним, сегодня, 26 февраля, стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) примет участие в судейском эксперименте ФИФА и Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ). Так, со второй части сезона-2023/2024 арбитры РПЛ и Кубка России начнут публично объявлять свои решения, принятые после вмешательства VAR. Слова судей будут транслироваться на весь стадион и в телевизионный эфир.

Отмечается, что в подобном эксперименте уже участвуют чемпионаты Португалии и Мексики. Аналогичный опыт был использован на некоторых международных турнирах. В России что-то подобное уже практиковалось в Медиалиге, но это происходило на любительском уровне, без участия ФИФА и ИФАБ.