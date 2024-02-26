«Бавария» не хочет терять Дэвиса свободным агентом в 2025 году — Плеттенберг

Мюнхенская «Бавария» не хочет, чтобы защитник Альфонсо Дэвис покинул клуб на правах свободного агента в 2025 году, сообщает известный журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, на данном этапе руководство мюнхенцев ожидает, что Дэвис уйдёт следующим летом. Напомним, ранее сообщалось, что сам футболист, интерес к которому проявляют некоторые английские клубы и «Барселона», жаждет перейти в «Реал» Мадрид. Действующий контракт канадца с «Баварией» рассчитан до 2025 года.

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В нынешнем сезоне Альфонсо принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн. Ранее Дэвис выступал за канадский клуб «Ванкувер Уайткэпс».