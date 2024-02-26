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В «Баварии» не знают о договорённости Дэвиса с «Реалом» — Фальк

В «Баварии» не знают о договорённости Дэвиса с «Реалом» — Фальк
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В мюнхенской «Баварии» не знают о существовании устной договорённости между защитником клуба Альфонсо Дэвисом и мадридским «Реалом», сообщает журналист Кристиан Фальк в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на последней встрече между спортивным директором клуба Кристофом Фройндом и футбольным агентом Ником Хаусом, представляющим интересы Дэвиса, мюнхенцы не были проинформированы о каком-либо соглашении канадца с мадридским клубом.

В нынешнем сезоне Альфонсо принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн. Ранее Дэвис выступал за канадский клуб «Ванкувер Уайткэпс».

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