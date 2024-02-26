Анчелотти — о будущем Модрича в «Реале»: это зависит от него самого

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о будущем 38-летнего хорватского полузащитника «сливочных» Луки Модрича в клубе.

«Это в его руках. Всё зависит от него. Так же, как и в случаях с Кроосом и Начо. Он отличный парень, очень скромный, я люблю его. Я не знаю, захочет ли он остаться, чтобы быть запасным… Но я понимаю, что игровая практика — это важный момент», — приводит слова Анчелотти известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

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Напомним, в состоявшемся накануне матче 26-го тура Ла Лиги с «Севильей» (1:0) 38-летний Лука Модрич забил победный гол на 81-й минуте. На данный момент «Реал» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 65 очков. В следующем матче внутреннего первенства «сливочные» сыграют с «Валенсией» на выезде.