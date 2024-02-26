Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я бы продал игроков, не желающих быть в «Баварии». Эффенберг — об Альфонсо Дэвисе

«Я бы продал игроков, не желающих быть в «Баварии». Эффенберг — об Альфонсо Дэвисе
Аудио-версия:
Комментарии

Легенда «Баварии» Штефан Эффенберг раскритиковал флангового защитника мюнхенцев Альфонсо Дэвиса за нежелание оставаться в немецком клубе. Ранее появилась информация, что канадский игрок согласовал условия личного контракта с мадридским «Реалом».

«Если Дэвис думает о «Реале», откажитесь от него: он больше не с «Баварией» всем сердцем, душой и необходимой страстью. Игрок сам должен подать пример и сказать: «Я хотел бы остаться здесь, узнать, кто будет назначен тренером, и сделать всё для «Баварии». Вопрос касается не только клуба. Но я бы открыто поговорил с футболистами. Если они не готовы остаться, я бы выставил их на продажу. C финансовой точки зрения «Бавария» не может позволить себе не продавать игроков в следующем году», — приводит слова Эффенберга Sport1.

Дэвис выступает за «Баварию» с 2019 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за мюнхенцев 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.

Материалы по теме
«Реал» достиг устной договорённости с защитником «Баварии» Дэвисом — The Athletic
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android