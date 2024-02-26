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Каррагер: Клопп — богоподобная фигура для фанатов «Ливерпуля»

Каррагер: Клопп — богоподобная фигура для фанатов «Ливерпуля»
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Футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался о мнении болельщиков «Ливерпуля» относительно главного тренера команды Юргена Клоппа.

«Клоппу не нужны были новые трофеи, чтобы подтвердить свой статус одного из величайших тренеров всех времён в глазах болельщиков «Ливерпуля». Юрген– не только блестящий тренер, но и весьма невезучий. Два поражения в финалах Лиги чемпионов и дважды проигранный чемпионский титул с отставанием в одно очко от «Манчестер Сити» подчёркивают, насколько лучше всё могло быть.

Эти неудачи могут затуманить суждения тех, кто недостаточно внимательно оценивает работу Клоппа. Независимо от того, сколько ещё он выиграет с этого момента до своего окончательного прощания, Юрген – богоподобная фигура для всех фанатов «Ливерпуля», — приводит слова Каррагера The Telegraph.

Напомним, Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании нынешнего сезона. В своём заявлении немецкий специалист дал понять, что у него больше не осталось энергии на эту тренерскую работу. Клопп возглавляет ливерпульскую команду с 2015 года. Под руководством немецкого специалиста английский клуб завоевал восемь трофеев.

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