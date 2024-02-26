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Антон Заболотный высказался о контракте с ЦСКА, который заканчивается летом 2024-го

Антон Заболотный высказался о контракте с ЦСКА, который заканчивается летом 2024-го
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Нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный высказался о контракте с армейским клубом, который заканчивается летом 2024 года.

«Есть понимание, где начну следующий сезон? Пока нет, но я абстрагировался от этого. Живу одним днём, наслаждаюсь тем, где я сейчас нахожусь. Каждая неделя непредсказуемая — тяжело строить планы. Мне приятно находиться в ЦСКА, у нас классная атмосфера.

Каждую неделю что-то пишут: то меня продлевают, то — нет. Отношусь к этому с пониманием: всё, что связано с фамилией Заболотный, даёт рейтинг СМИ», — приводит слова Заболотного «Спорт-экспресс».

Напомним, Заболотный является воспитанником ЦСКА, однако покинул клуб и успел поиграть за «Уфу», «Факел», «Тосно», «Зенит» и «Сочи». В нынешнем сезоне россиянин сыграл за армейцев 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью мячами и двумя голевыми передачами.

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