Зинедин Зидан ответил на вопрос, хочет ли тренировать клуб из Италии

56-летний французский специалист Зинедин Зидан ответил на вопрос, хочет ли тренировать команду из Италии.

«Хотел бы тренировать в Италии? Почему бы и нет, всякое может случиться. Сейчас я занимаюсь другими вещами, но давайте убедимся, что я хотел бы получить другой опыт в качестве тренера», — приводит слова Зидана Sky Sport.

Напомним, Зинедин Зидан возглавлял мадридский «Реал» с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год. Вместе со «сливочными» французский тренер стал двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании и трёхкратным победителем Лиги чемпионов. После мадридской команды французский специалист не тренировал клубы, хотя им интересовались «Марсель», «Ювентус», «Бавария» и сборная Алжира.