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Помощник тренера «Торино» шпионил за тренировкой «Ромы», его обнаружила полиция

Помощник тренера «Торино» шпионил за тренировкой «Ромы», его обнаружила полиция
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Микеле Ореккьо, который является помощником главного тренера «Торино» Ивана Юрича и отвечает за сбор информации о соперниках, шпионил за тренировкой «Ромы» перед матчем 26-го тура итальянской Серии А (2:3), сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, Ореккьо обнаружила полиция Италии во время проверки около спортивного центра «Ромы». Отметим, что ранее Микеле также шпионил за римлянами, когда итальянскую команду тренировал Жозе Моуринью.

На данный момент после 26 сыгранных матчей итальянской Серии А «Рома» располагается на шестом месте с 44 набранными очками. «Торино» после такого же количества проведённых игр находится на 10-й строчке с 36 очками. Лидером чемпионата является «Интер» с 66 очками.

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