«Рома» выиграла пять из шести матчей Серии А после увольнения Моуринью

В понедельник, 26 февраля, «Рома» на домашней арене оказалась сильнее «Торино» в матче 26-го тура итальянской Серии А — 3:2. Таким образом, римская команда одержала пять побед из шести в чемпионате после увольнения португальского специалиста Жозе Моуринью в январе.

В единственном матче Серии А при новом наставнике Даниэле Де Росси «Рома» уступала 10 февраля. Это произошло в игре с «Интером» — 2:4. На протяжении последующих остальных пяти матчей римляне обыгрывали такие команды, как «Верону» (2:1), «Салернитану» (2:1), «Кальяри» (4:0), «Фрозиноне» (3:0) и «Торино» (3:2).

Свой следующий матч в чемпионате «Рома» проведёт в субботу, 2 марта. Команда Де Росси на выезде встретится с «Монцей» в рамках 27-го тура Серии А. Начало игры — в 20:00 мск.

Напомним, Моуринью возглавлял «Рому» с лета 2021 года. За время работы с римским клубом португалец выиграл Лигу конференций УЕФА, а также вывел команду в финал Лиги Европы. На момент увольнения 61-летнего специалиста «Рома» занимала девятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Сейчас римляне располагаются на шестой строчке.