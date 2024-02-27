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Защитник «Манчестер Юнайтед» Линделёф интересен «Милану»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Линделёф интересен «Милану»
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«Милан» нуждается в подписании центрального защитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Швеции Виктора Линделёфа, сообщает Fichajes.

По информации источника, боссы манкунианцев планируют продажу 29-летнего игрока обороны в предстоящее летнее трансферное окно. «Милан» станет первым клубом, который проявит заинтересованность в приобретении опытного футболиста. Отмечается, что на шведского игрока также претендуют и другие команды из Серии А.

Линделёф выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за «красных дьяволов» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Ранее сообщалось о планирующейся перестройке линии защиты «красных дьяволов».

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