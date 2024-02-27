Мбаппе отклонил щедрое предложение «МЮ» за неделю до согласования контракта с «Реалом»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе с большей долей вероятности покинет французский клуб и перейдёт в «Реал».

Как сообщает OK Diario, Мбаппе отказался щедрого предложения «Манчестер Юнайтед» за неделю до согласования контракта с «Реалом». Английский клуб предлагал игроку контракт на € 500 млн, а также огромный подписной бонус в € 200 млн.

Напомним, ранее сообщалось, что 25-летний Килиан Мбаппе согласовывает последние детали контракта с мадридским «Реалом». Соглашение вступит в силу 1 июля 2024 года. Руководство «сливочных» хочет завершить подписание контракта с Мбаппе в ближайшие недели, но объявит о его переходе только после завершения сезона.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 25-летний футболист выиграл с парижанами 13 трофеев. В этом сезоне форвард провёл 32 матча во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

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