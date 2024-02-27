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Игрок «Вест Хэма» Боуэн — о хет-трике «Брентфорду»: невероятные ощущения

Игрок «Вест Хэма» Боуэн — о хет-трике «Брентфорду»: невероятные ощущения
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Нападающий «Вест Хэма» Джаррод Боуэн высказался об оформленном хет-трике в матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (4:2). Для англичанина этот хет-трик стал первым в карьере.

«Это невероятные ощущения. Одержать победу и забить три мяча… Это момент гордости для меня», — приводит слова Боуэна официальный аккаунт Премьер-лиги в социальной сети X (ранее Twitter).

В состоявшемся накануне матче с «Брентфордом» «молотобойцы» одержали победу со счётом 4:2. После 26 туров английской Премьер-лиги «Вест Хэм» располагается на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 39 очков. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Дэвида Мойса сыграют с «Эвертоном» на выезде. Игра состоится 2 марта и начнётся в 18:00 мск.

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