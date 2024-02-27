Новичок «Краснодара» Кастаньо оценил идею пригласить Хамеса Родригеса в РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо оценил идею пригласить бывшего футболиста «Монако» и мадридского «Реала» Хамеса Родригеса в Российскую Премьер-Лигу.

«Всем бы хотелось иметь Хамеса у себя в команде. Сейчас он пытается найти свой клуб. Но игрок, за плечами которого такая длительная карьера, ищет стабильное место для своей семьи поближе к родине. А в России футбол очень динамичный и конкурентоспособный», — сказал Кастаньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, о подписании контракта с Кевином Кастаньо пресс-служба «Краснодара» объявила в конце января. Полузащитник подписал соглашение до конца июня 2028 года. В нынешнем сезоне 23-летний опорный полузащитник принял участие в 13 играх за мексиканский «Крус Асуль» во всех официальных турнирах. В проведённых матчах футболист отметился одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает игрока в € 4 млн. Отметим, что «быки» завершили первый круг Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 на первом месте в таблице, набрав 38 очков по результатам 18 проведённых встреч.