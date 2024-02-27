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Келлвен: из ЦСКА реально попасть в сборную Бразилии, я в этом уверен

Келлвен: из ЦСКА реально попасть в сборную Бразилии, я в этом уверен
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Защитник ЦСКА Келлвен считает, что может получить вызов в сборную Бразилии, выступая за московский клуб.

«Реально ли из ЦСКА попасть в сборную Бразилии? Без всякого сомнения могу сказать, что это реально. ЦСКА — отличный клуб с огромной вековой историей. Я очень рад здесь находиться. Уверен: если буду хорошо работать, то сумею достичь вызова в сборную и попаду туда», — приводит слова Келлвена издание «РБ Спорт».

Келлвену 23 года, за ЦСКА бразилец выступает с сентября 2023-го. В нынешнем сезоне футболист провёл 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал четыре результативные передачи. Действующий контракт защитника с ЦСКА рассчитан до конца июня 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Келлвена в € 7 млн. Отметим, что ЦСКА завершил первый круг Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 на восьмом месте в турнирной таблице. Армейцы набрали 28 очков по результатам 18 проведённых встреч.

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