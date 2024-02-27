Клопп — третий тренер в истории «Ливерпуля», выигрывавший Кубок лиги более одного раза

Юрген Клопп является третьим тренером в истории «Ливерпуля», который сумел выиграть Кубок английской лиги больше одного раза.

Напомним, мерсисайдцы выиграли Кубок лиги сезона-2023/2024 в минувшее воскресенье, одолев в финале на «Уэмбли» лондонский «Челси» (1:0). Для Клоппа победа в этом турнире стала второй за карьеру. Ранее немецкий специалист выиграл Кубок английской лиги во главе «Ливерпуля» в сезоне-2021/2022. За всю историю существования мерсисайдского клуба только три тренера становились победителями этого турнира больше одного раза. Помимо Юргена Клоппа это были Жерар Улье (2001 и 2003 год) и Боб Пейсли (1981, 1982, 1983-й).

Юрген Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. По завершении нынешнего сезона специалист покинет клуб.