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Новый спортивный директор «Баварии» высказался о грядущей перестройке в составе клуба

Новый спортивный директор «Баварии» высказался о грядущей перестройке в составе клуба
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Новый спортивный директор «Баварии» Макс Эберль высказался о будущий изменениях в составе команды, а также заявил, что приоритетом для клуба является поиск нового главного тренера.

«Я не знаю, когда мы можем начать говорить о капитальной перестройке, начнётся ли она с четырёх игроков, шести игроков, восьми игроков? Я начинаю сейчас, у Кристофа (Фройнда) уже есть полугодовое преимущество — он даст мне много информации. Мы вместе посмотрим на состав. Но самое главное — найти правильного тренера. Теперь карты перетасованы между мной и Кристофом. Посмотрим, что произойдёт в ближайшие три месяца. Мы посмотрим, какие игроки отдают «Баварии» своё сердце и душу, чтобы достичь наших краткосрочных целей», — приводит слова Эберля Bayern & Germany.

Напомним, пост спортивного директора «Баварии» был вакантным ещё с мая 2023 года, когда с этой должности был уволен боснийский специалист Хасан Салихамиджич. Макс Эберль был спортивным директором клуба «РБ Лейпциг» с января по сентябрь 2023 года. До этого он 23 года работал в «Боруссии» Мёнхенгладбах.

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