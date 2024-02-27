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Тренер «Динамо» Личка: наша мотивация — догнать «Краснодар» и «Зенит» в таблице

Тренер «Динамо» Личка: наша мотивация — догнать «Краснодар» и «Зенит» в таблице
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка заявил, что мотивация его команды заключается в погоне за лидирующими «Краснодаром» и «Зенитом». По словам чешского специалиста, бело-голубым нужно обгонять соперников в таблице.

«Сейчас у нас больше времени подготовиться вместе, и я хочу, чтобы команда росла, показала, что может играть ещё лучше. «Локомотив», ЦСКА, «Спартак» — всех уважаем, но смотрим наверх, на «Краснодар» и «Зенит». Это наша мотивация — догнать кого-то из них в таблице или даже обоих. Нужно быть мотивированными. Мы никого не боимся», — приводит слова Лички издание «Спорт-экспресс».

Напомним, «Динамо» завершило первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона на третьем месте в турнирной таблице. Команда Марцела Лички набрала 32 очка по результатам 18 проведённых встреч. Лидирует «Краснодар» (38 очков), второе место занимает «Зенит» (36 очков). В следующем матче внутреннего первенства «Динамо» сыграет с «Локомотивом» на домашней арене. Игра состоится 2 марта и начнётся в 16:30 мск.

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