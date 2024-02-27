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«Краснодар» отреагировал на госпитализацию своего экс-футболиста Олссона

«Краснодар» отреагировал на госпитализацию своего экс-футболиста Олссона
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Футбольный клуб «Краснодар» в клубных соцсетях отреагировал на госпитализацию своего бывшего футболиста Кристоффера Олссона из-за серьёзных проблем со здоровьем. «Быки» пожелали своему экс-игроку скорейшего выздоровления.

«Бывший полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон госпитализирован в Дании и подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Желаем скорейшего восстановления и здоровья», — написала пресс-служба «Краснодара»

Накануне стало известно, что 28-летний игрок сборной Швеции и датского «Мидтьюлланна» Кристоффер Олссон, ранее выступавший за «Краснодар», потерял сознание у себя дома во вторник, 20 февраля, и был переведён в больницу, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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