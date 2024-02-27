Тарханов: у Глушакова не будет проблем в Армении — это европейский чемпионат

Российский специалист Александр Тарханов высказался о переходе полузащитника Дениса Глушакова в армянский «Урарту».

«В России Глушакова никто не захотел, а в Армению пригласили. Денис — футболист высокого уровня, как раз подойдёт команде. Проблем там у него не будет, потому что тренер россиянин, есть русские футболисты, много иностранцев — европейский чемпионат. К тому же есть возможность выступать в еврокубках. Могу пожелать Денису только удачи!», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, этой зимой 37-летний Глушаков покинул костромской «Спартак» и присоединился к «Ростову» для прохождения зимних учебно-тренировочных сборов. В первом матче Зимнего кубка РПЛ Валерий Карпин выпустил российского полузащитника на весь второй тайм встречи с «Шабаб Аль-Ахли» (3:1). Глушаков провёл с «Ростовом» два сбора, после чего клуб объявил об отъезде игрока.