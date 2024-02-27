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Пименов: «Сочи» поменял 80% состава, задачу остаться в РПЛ клуб может выполнить

Пименов: «Сочи» поменял 80% состава, задачу остаться в РПЛ клуб может выполнить
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Бывший футболист сборной России Руслан Пименов оценил турнирные амбиции «Сочи». По его мнению, у южного клуба есть шанс сохранить прописку в элитном дивизионе российского футбола, несмотря на плохой результат по итогам первой части сезона. Также Пименов подчеркнул, что «Сочи» поменял 80% своего состава, что может помочь команде.

«Сочи» вообще поменял процентов 80 своего состава, укрепился качественными футболистами. Тот же Чистяков, Сутормин и ещё ребята, которые подключились, сто процентов усилят. Думаю, задачу остаться в РПЛ они могут выполнить. Хотя это будет очень сложно, но очень интересно», — сказал Пименов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, по итогам 18 туров РПЛ сочинцы занимают последнее место в турнирной таблице. На счету команды 11 очков.

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