Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Мальорка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сочи» объявил об уходе Арутюняна в «Пюник» на правах аренды

«Сочи» объявил об уходе Арутюняна в «Пюник» на правах аренды
Комментарии

Футбольный клуб «Сочи» объявил об уходе Ованнеса Арутюняна в ереванский «Пюник» на правах аренды до конца сезона-2023/2024. В составе «Пюника» Арутюнян играл до перехода в «Сочи».

«Удачного продолжения сезона, Овик!» — написала клубная пресс-служба сочинцев.

Отметим, что Ованнес Арутюнян является воспитанником армянской «Мики» и «Пюника», откуда потом он перебрался сначала в «Арарат-Армению», а затем в словацкую «Михайловцу». Зимой 2021 года футболист вернулся в «Пюник».

В прошлом сезоне Арутюнян провёл за «Пюник» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и четырьмя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 400 тыс.

Материалы по теме
Топ-7 футболистов с наибольшим числом победных голов в РПЛ
Истории
Топ-7 футболистов с наибольшим числом победных голов в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android