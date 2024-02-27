«Сочи» объявил об уходе Арутюняна в «Пюник» на правах аренды

Футбольный клуб «Сочи» объявил об уходе Ованнеса Арутюняна в ереванский «Пюник» на правах аренды до конца сезона-2023/2024. В составе «Пюника» Арутюнян играл до перехода в «Сочи».

«Удачного продолжения сезона, Овик!» — написала клубная пресс-служба сочинцев.

Отметим, что Ованнес Арутюнян является воспитанником армянской «Мики» и «Пюника», откуда потом он перебрался сначала в «Арарат-Армению», а затем в словацкую «Михайловцу». Зимой 2021 года футболист вернулся в «Пюник».

В прошлом сезоне Арутюнян провёл за «Пюник» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и четырьмя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 400 тыс.