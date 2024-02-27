Широков: возможно, «Спартак» не хочет продлевать Джикию и клубу удобно, что он не играет

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Широков поделился мыслями о ситуации с контрактом защитника красно-белых Георгия Джикии. Напомним, трудовое соглашение футболиста с московским клубом рассчитано до конца мая этого года. В нынешнем сезоне Джикия потерял место в стартовом составе команды.

«Мы не знаем чётко, чего хочет клуб в этой ситуации. Может быть, клуб не хочет продлевать и сейчас удобная тема, когда его Абаскаль не ставит. Я знаю одну такую историю. В принципе, история нормальная, но, возможно, стоило игроку об этом сказать. А может быть, клуб ещё и сам не определился.

Что касается мнения Абаскаля, то в своё время Слуцкий говорил, что выбор игрока — это дело в вкуса тренера. И ничего не сделаешь. Если тренеру нравится Бабич, хоть ты что делай, он больше нравится Абаскалю. Бабич моложе, плюс он, на мой взгляд, немного сильнее», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Напомним, ранее агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы Джикии, сообщил, что в случае продолжения работы в клубе нынешнего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля у футболиста не будет нового трудового соглашения.

30-летний Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за красно-белых лишь девять неполных матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.