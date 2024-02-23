Помощник президента РФ: Сербия и Парагвай — хорошие соперники. Будем болеть за Россию!

Помощник президента РФ Игорь Левитин высказался о предстоящих товарищеских матчах сборной России. Напомним, на мартовских учебно-тренировочных сборах россиянам предстоит сыграть с национальными командами Сербии и Парагвая. По мнению Левитина, это хорошие соперники для сборной России.

«Вообще, хорошо, что мы играем! Сербия и Парагвай — хорошие соперники. Будем болеть за Россию!» — приводит слова Левитина «Спорт-экспресс».

Напомним, игра национальных команд России и Сербии пройдёт 21 марта на стадионе «Динамо» в Москве. Второй товарищеский матч (со сборной Парагвая) состоится 25 марта на том же стадионе. При этом российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.