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Сафонов проиграл суд бывшей жене и будет отдавать четверть доходов на алименты — источник

Сафонов проиграл суд бывшей жене и будет отдавать четверть доходов на алименты — источник
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Вратарь «Краснодара» и сборной России по футболу Матвей Сафонов проиграл суд своей бывшей супруге. Теперь футболист обязан выплачивать экс-жене четверть доходов в качестве алиментов на ребёнка, информирует телеграм-канал «Мутко против».

Согласно сведениям источника, Сафонов получает в «Краснодаре» 12 миллионов 333 тысячи рублей. Таким образом, размер алиментов составит 3 миллиона 111 тысяч рублей.

Интересно, что изначально Матвей Сафонов первым обратился в суд с требованием отдать ему на воспитание ребёнка. Более того, футболист требовал порядка 13 тыс. рублей от бывшей супруги ежемесячно в качестве алиментов.

Напомним, «Краснодар», в составе которого выступает Сафонов, лидирует в РПЛ по итогам первой части сезона.

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