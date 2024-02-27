«ПСЖ» слабее всего с момента прихода катарцев». Пети — о выступлении парижан в ЛЧ

Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети высказался об игре «ПСЖ» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.

«Считаю, что с момента прихода катарцев «ПСЖ» сейчас слабее всего на европейской арене, как ни странно, в тот год, когда они могли бы продвинуться далеко. Я говорю не о Лиге 1 и победе в ней, которой мы ждём каждый год, а именно о Лиге чемпионов», – приводит слова Пети RMC Sport.

Напомним, «ПСЖ» не без труда вышел в плей-офф нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, заняв второе место в группе с дортмундской «Боруссией», «Миланом» и «Ньюкаслом». В первом матче 1/8 финала парижане на домашней арене уверенно обыграли испанский «Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян — 2:0.