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Эрик тен Хаг: я знаю, какое будущее ждёт «Манчестер Юнайтед»

Эрик тен Хаг: я знаю, какое будущее ждёт «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о том, как прошло его общение со спортивным директором компании Ineos Дэйвом Брэйслфордом. Исполнительный директор этой компании Джим Рэтклифф является новым совладельцем «красных дьяволов».

«Теперь я знаю будущее команды. Но мне также необходимо анализировать сегодняшний день. Мы должны работать над развитием команды и её прогрессом, и конечно же, побеждать в каждой игре», — приводит слова тен Хага журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее Рэтклифф сообщил, что изменения в «Манчестер Юнайтед» будут происходить постепенно, на протяжении двух-трёх сезонов и призвал болельщиков манкунианцев быть терпеливыми.

После 26 туров чемпионата Англии подопечные тен Хага набрали 44 очка и занимают шестое место.

Турнирная таблица АПЛ
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