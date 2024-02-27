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Юрген Клопп рассказал, на сколько матчей выбыл Райан Гравенберх

Юрген Клопп рассказал, на сколько матчей выбыл Райан Гравенберх
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Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, на сколько матчей выбыл полузащитник команды Райан Гравенберх.

«Райан Гравенберх выбыл на два матча. Он получил травму связок, которая могла быть намного хуже. Нам нужны чудеса с несколькими игроками, вот почему я не хочу никого исключать, но дело за малым», — приводит слова Клоппа Пол Горст в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, 21-летний Гравенберх покинул поле на носилках в финале Кубка лиги после жёсткого столкновения с Мойсесом Кайседо. Встреча завершилась победой «Ливерпуля», единственный гол в матче забил капитан мерсисайдцев Вирджил ван Дейк. Для «красных» этот выигранный Кубок английской лиги стал 10-м в истории — «Ливерпуль» рекордсмен по числу побед в турнире.

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