Гринвуд просит приостановить расследование по Беллингему, назвавшему его насильником — Sun

Крайний нападающий «Хетафе» Мэйсон Гринвуд обратился к руководству испанского клуба с целью попросить о приостановлении расследования инцидента, произошедшего во время матча 20-го тура чемпионата Испании (2:0) с мадридским «Реалом», когда полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем якобы назвал его насильником. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, Гринвуд не хочет «дурной славы» и чтобы его соотечественник был наказан. Подчёркивается, что футболист «Хетафе» в полной мере осознаёт, что другие игроки периодически будут пытаться спровоцировать его, вспоминая его арест из-за подозрения в попытке изнасилования и нападения на свою девушку в начале 2022 года.

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Ла Лига обратится к экспертам по чтению губ с целью установить обстоятельства этого инцидента.