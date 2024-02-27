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Гринвуд просит приостановить расследование по Беллингему, назвавшему его насильником — Sun

Гринвуд просит приостановить расследование по Беллингему, назвавшему его насильником — Sun
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Крайний нападающий «Хетафе» Мэйсон Гринвуд обратился к руководству испанского клуба с целью попросить о приостановлении расследования инцидента, произошедшего во время матча 20-го тура чемпионата Испании (2:0) с мадридским «Реалом», когда полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем якобы назвал его насильником. Об этом сообщает The Sun.

Испания - Примера . 20-й тур
01 февраля 2024, четверг. 23:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Хоселу – 14'     0:2 Хоселу – 56'    

По информации источника, Гринвуд не хочет «дурной славы» и чтобы его соотечественник был наказан. Подчёркивается, что футболист «Хетафе» в полной мере осознаёт, что другие игроки периодически будут пытаться спровоцировать его, вспоминая его арест из-за подозрения в попытке изнасилования и нападения на свою девушку в начале 2022 года.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Ла Лига обратится к экспертам по чтению губ с целью установить обстоятельства этого инцидента.

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