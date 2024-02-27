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Стало известно имя лучшего футболиста АПЛ в 2000-х годах по версии FourFourTwo

Стало известно имя лучшего футболиста АПЛ в 2000-х годах по версии FourFourTwo
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Авторитетное британское издание FourFourTwo признало французского экс-нападающего лондонского «Арсенала» Тьерри Анри лучшим футболистом английской Премьер-лиги в 2000-х годах. В рейтинг сильнейших игроков данного периода попали 15 футболистов. Представляем вашему вниманию данный рейтинг.

Лучшие футболисты чемпионата Англии 2000-х годов:

  1. Тьерри Анри («Арсенал»);
  2. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»);
  3. Уэйн Руни («Эвертон», «Манчестер Юнайтед»);
  4. Стивен Джеррард («Ливерпуль»);
  5. Фрэнк Лэмпард («Вест Хэм», «Челси»);
  6. Неманья Видич («Манчестер Юнайтед»);
  7. Рио Фердинанд («Лидс», «Манчестер Юнайтед»);
  8. Джон Терри («Челси»);
  9. Петр Чех («Челси»);
  10. Руд ван Нистелрой («Манчестер Юнайтед»);
  11. Дидье Дрогба («Челси»);
  12. Эшли Коул («Арсенал», «Челси»);
  13. Райан Гиггз («Манчестер Юнайтед»);
  14. Патрик Виейра («Арсенал»);
  15. Эдвин ван дер Сар («Фулхэм», «Манчестер Юнайтед»).

Напомним, Анри выступал за «Арсенал» с 1999 по 2007 год и с января по февраль 2012 года. За этот период он принял участие в 377 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 228 голами и 103 результативными передачами.

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