Стало известно имя лучшего футболиста АПЛ в 2000-х годах по версии FourFourTwo
Авторитетное британское издание FourFourTwo признало французского экс-нападающего лондонского «Арсенала» Тьерри Анри лучшим футболистом английской Премьер-лиги в 2000-х годах. В рейтинг сильнейших игроков данного периода попали 15 футболистов. Представляем вашему вниманию данный рейтинг.
Лучшие футболисты чемпионата Англии 2000-х годов:
- Тьерри Анри («Арсенал»);
- Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»);
- Уэйн Руни («Эвертон», «Манчестер Юнайтед»);
- Стивен Джеррард («Ливерпуль»);
- Фрэнк Лэмпард («Вест Хэм», «Челси»);
- Неманья Видич («Манчестер Юнайтед»);
- Рио Фердинанд («Лидс», «Манчестер Юнайтед»);
- Джон Терри («Челси»);
- Петр Чех («Челси»);
- Руд ван Нистелрой («Манчестер Юнайтед»);
- Дидье Дрогба («Челси»);
- Эшли Коул («Арсенал», «Челси»);
- Райан Гиггз («Манчестер Юнайтед»);
- Патрик Виейра («Арсенал»);
- Эдвин ван дер Сар («Фулхэм», «Манчестер Юнайтед»).
Напомним, Анри выступал за «Арсенал» с 1999 по 2007 год и с января по февраль 2012 года. За этот период он принял участие в 377 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 228 голами и 103 результативными передачами.
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