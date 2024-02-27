Стало известно имя лучшего футболиста АПЛ в 2000-х годах по версии FourFourTwo

Авторитетное британское издание FourFourTwo признало французского экс-нападающего лондонского «Арсенала» Тьерри Анри лучшим футболистом английской Премьер-лиги в 2000-х годах. В рейтинг сильнейших игроков данного периода попали 15 футболистов. Представляем вашему вниманию данный рейтинг.

Лучшие футболисты чемпионата Англии 2000-х годов:

Тьерри Анри («Арсенал»); Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»); Уэйн Руни («Эвертон», «Манчестер Юнайтед»); Стивен Джеррард («Ливерпуль»); Фрэнк Лэмпард («Вест Хэм», «Челси»); Неманья Видич («Манчестер Юнайтед»); Рио Фердинанд («Лидс», «Манчестер Юнайтед»); Джон Терри («Челси»); Петр Чех («Челси»); Руд ван Нистелрой («Манчестер Юнайтед»); Дидье Дрогба («Челси»); Эшли Коул («Арсенал», «Челси»); Райан Гиггз («Манчестер Юнайтед»); Патрик Виейра («Арсенал»); Эдвин ван дер Сар («Фулхэм», «Манчестер Юнайтед»).

Напомним, Анри выступал за «Арсенал» с 1999 по 2007 год и с января по февраль 2012 года. За этот период он принял участие в 377 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 228 голами и 103 результативными передачами.